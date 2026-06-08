Diez/Holzheim. Nachtrag zum Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 54

Nach dem Zusammenstoß geriet der Peugeot in Brand. Der 32-Jährige konnte sich aus seinem Fahrzeug befreien und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der 41-jährige Fahrer des Lkw, ebenfalls aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, wurde nicht verletzt. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge standen wenig später in Vollbrand und wurden durch starke Kräfte der umliegenden Feuerwehren gelöscht.
Der vermeintliche Unfallverursacher kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Da sich bei ihm Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung ergaben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.
Die Bundesstraße 54 war an der Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt.
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Nach dem Zusammenstoß geriet der Peugeot in Brand. Der 32-Jährige konnte sich aus seinem Fahrzeug befreien und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der 41-jährige Fahrer des Lkw, ebenfalls aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, wurde nicht verletzt. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge standen wenig später in Vollbrand und wurden durch starke Kräfte der umliegenden Feuerwehren gelöscht.