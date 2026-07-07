Diez - Heckenbrand mit leicht verletzter Person



Aus bisher unbekannter Ursache geriet eine ca. 15m lange Thujenhecke in Vollbrand. Durch die Freiwillige Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf ein nahes Wohnhaus verhindert werden. Ein Bewohner der Reihenhaussiedlung wurde durch die Flammen leicht verletzt, verblieb nach medizinischer Abklärung jedoch Zuhause. An vier geparkten PKW, sowie an dem Haus entstand leichter Sachschaden.

Da vor Ort eine Ursache des Brandes nicht festgestellt werden konnte, ist dies nun Gegenstand polizeilichen Ermittlungen.



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Künzler, Polizeihauptkommissar



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