Wie sich schnell herausstellte, hatte sich bei einem Bewohner des Hauses während des Kochens Fett in der Pfanne entzündet. Der Mann warf daraufhin die brennende Pfanne aus dem Fenster. Hierbei entzündeten sich Kabel und Teile der Fassade leicht. Es entstand leichter Sachschaden. Der Wohnungsinhaber wurde mit Verdacht einer leichten Rauchgasintoxikation zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Diez
Telefon: 06432-6010
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Diez. Fettbrand löst Feuerwehreinsatz aus