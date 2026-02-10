Diez
Diez. Fahrzeugführer steht unter Drogeneinfluss
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Am Samstag, den 07. Februar, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Diez gegen 00:30 Uhr in der Limburger Straße einen 43-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Rheingau-Taunus-Kreis.

Bei dem Mann konnten deutliche Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein Drogentest verlief positiv auf Amfetamine.
Bei dem 43-Jährigen konnte zudem noch eine geringe Menge Amfetamin aufgefunden werden.
Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht des Konsums von Amfetamin bestätigen, muss er mit einem Führerscheinentzug rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren