Diez. Fahrzeugführer steht unter Drogeneinfluss

Bei dem Mann konnten deutliche Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein Drogentest verlief positiv auf Amfetamine.

Bei dem 43-Jährigen konnte zudem noch eine geringe Menge Amfetamin aufgefunden werden.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht des Konsums von Amfetamin bestätigen, muss er mit einem Führerscheinentzug rechnen.



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell