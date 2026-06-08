Der Täter wurde durch Zeugen wie folgt beschrieben: ca. 14 Jahre alt, männlich, helle Hautfarbe, Brillenträger, schwarz gekleidet, trug einen blauen Rucksack.
Personen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des entwendeten Fahrrads geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Díez, Tel. 06432-6010, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Diez
Telefon: 06432-6010
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Diez. Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht!