Diez. Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht!

Am Freitag, den 05. Juni, entwendete ein unbekannter Täter gegen 16 Uhr ein vor dem Eingang des REWE-Markts in der Wilhelmstraße abgestelltes Mountainbike der Marke BULLS, Modell "Sharptail Street", in der Farbe grau.



Der Täter wurde durch Zeugen wie folgt beschrieben: ca. 14 Jahre alt, männlich, helle Hautfarbe, Brillenträger, schwarz gekleidet, trug einen blauen Rucksack.

Personen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des entwendeten Fahrrads geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Díez, Tel. 06432-6010, zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010





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