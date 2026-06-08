Diez
Diez. Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht!

Symbolbild

dpa

Am Freitag, den 05. Juni, entwendete ein unbekannter Täter gegen 16 Uhr ein vor dem Eingang des REWE-Markts in der Wilhelmstraße abgestelltes Mountainbike der Marke BULLS, Modell "Sharptail Street", in der Farbe grau.


Der Täter wurde durch Zeugen wie folgt beschrieben: ca. 14 Jahre alt, männlich, helle Hautfarbe, Brillenträger, schwarz gekleidet, trug einen blauen Rucksack.
Personen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des entwendeten Fahrrads geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Díez, Tel. 06432-6010, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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