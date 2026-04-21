Diez
Diez. Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Montag, den 20. April, kam es zwischen 16:40 Uhr und 17:00 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl auf dem Parkplatz der Rossmann-Filiale in der Emmerichstraße.

Der Eigentümer hatte sein Rad für die Dauer seines Einkaufs im Bereich des Eingangs abgestellt und mit einem Schloss am Hinterrad gesichert. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein E-Bike der Marke "Cube", Modell "Reaction Hybrid Performance 500 Allroad".
Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren