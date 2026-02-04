Diez. Fahrer unter Drogeneinfluss

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizeiinspektion Diez am Montag, den 02. Februar, gegen 07:10 Uhr einen sehr auffällig fahrenden Lieferwagen auf der Landesstraße 318 zwischen Hambach und Aull.

Beamte der Polizei Diez konnten das besagte Fahrzeug kurz darauf in der Schaumburger Straße in Diez anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei konnten bei dem Fahrer, einem 29-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, deutliche Anzeichen für einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden.

Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Opiate, Amfetamine und THC.

Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.



