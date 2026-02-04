Diez. Fahrer unter Drogeneinfluss

Beamte der Polizei Diez konnten das besagte Fahrzeug kurz darauf in der Schaumburger Straße in Diez anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei konnten bei dem Fahrer, einem 29-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, deutliche Anzeichen für einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden.
Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Opiate, Amfetamine und THC.
Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Diez
Telefon: 06432-6010
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
