Diez
Diez. Fahrer eines Kleinkraftrads unter Drogeneinfluss
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Freitag, den 11. September, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Diez gegen 12:30 Uhr in der Straße "Zum Mühlchen" einen 68-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrads.

Der Mann aus der Verbandsgemeinde Diez war bereits aufgrund diverser Delikte, u.a. wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, polizeibekannt und wies auch dieses Mal Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung auf. Ein Drogentest wurde von ihm verweigert. Ihm wurde daher auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Neben dem Ordnungswidrigkeitenverfahren muss sich der 68-Jährige aber auch in einem Strafverfahren verantworten, da er während der polizeilichen Maßnahme die Polizeibeamten beleidigte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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