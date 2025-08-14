Durch die eingesetzte Streifenbesatzung konnte der Mann, ein 31-Jähriger ohne festen Wohnsitz, kurz darauf angetroffen werden.
Eine Überprüfung ergab, dass der Mann bereits u.a. wegen eines gleichgelagerten Falls polizeilich bekannt war. Er wurde zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen zur Dienststelle verbracht und anschließend entlassen.
Zeugen, insbesondere der oder die Insassen des Pkw, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Diez
Telefon: 06432-6010
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Diez. Exhibitionistische Handlungen - Zeugen gesucht!
Lesezeit 1 Minute