Diez. Erstmeldung zu Brand in der Heidestraße



Dort kam es aus noch nicht geklärter Ursache zu einer Brandentwicklung. Das Feuer hat ein Wohngebäude erfasst. Die Feuerwehr versucht derzeit, das Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude zu verhindern.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zu keinen Personenschäden.

Wir bitten derzeit von Nachfragen abzusehen, es wird nachberichtet.



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