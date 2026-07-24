Diez
Diez. Erstmeldung zu Brand in der Heidestraße
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Aktuell läuft ein Feuerwehreinsatz in der Heidestraße in Diez.


Dort kam es aus noch nicht geklärter Ursache zu einer Brandentwicklung. Das Feuer hat ein Wohngebäude erfasst. Die Feuerwehr versucht derzeit, das Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude zu verhindern.
Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zu keinen Personenschäden.
Wir bitten derzeit von Nachfragen abzusehen, es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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