Hierzu wurde ein seitlich gelegenes Fenster gewaltsam aufgehebelt. Entwendet wurde neben einer geringen Menge Bargeld auch ein Drucker der Marke EPSON.
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Diez. Einbruch in Café
Hierzu wurde ein seitlich gelegenes Fenster gewaltsam aufgehebelt. Entwendet wurde neben einer geringen Menge Bargeld auch ein Drucker der Marke EPSON.