Diez. Einbruch in Café

Zwischen Dienstag, 13. Oktober, und Freitag, 16. Oktober, drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Café in der Altstadtstraße ein.

Hierzu wurde ein seitlich gelegenes Fenster gewaltsam aufgehebelt. Entwendet wurde neben einer geringen Menge Bargeld auch ein Drucker der Marke EPSON.

Die Polizeiinspektion Diez bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 06432-6010.



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