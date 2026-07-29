Diez
Diez. E-Scooter-Fahrer steht unter Alkoholeinfluss
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am Dienstag, den 28. Juli, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Diez gegen 12:55 Uhr in der Wilhelmstraße den Fahrer eines sog.

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E-Scooters. Bei dem 48-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Diez konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von knapp unter einem Promille. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Weiterhin muss er aufgrund des gegen ihn eingeleiteten Bußgeldverfahrens mit einer Geldbuße in Höhe von 500 Euro rechnen.
Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch beim Führen von E-Scootern, obwohl nicht fahrerlaubnispflichtig, die gesetzliche Alkoholgrenze von 0,5 Promille nicht überschritten werden darf. Andernfalls drohen neben einem Bußgeld auch fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen bis hin zur Entziehung der Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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