Diez. E-Scooter-Fahrer steht unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Beim dem Mann aus der Verbandsgemeinde Diez wurde bei der Kontrolle Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von fast 0,5 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er räumte ein, regelmäßig Haschisch zu konsumieren.

Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Dem 37-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein E-Scooter wurde sichergestellt.



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