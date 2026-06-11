Diez
Diez. E-Scooter-Fahrer steht unter Alkohol- und Drogeneinfluss
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Mittwoch, den 10. Juni, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Diez gegen 15:25 Uhr in der Limburger Straße einen 37-jährigen Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs, auch E-Scooter genannt.

Beim dem Mann aus der Verbandsgemeinde Diez wurde bei der Kontrolle Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von fast 0,5 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er räumte ein, regelmäßig Haschisch zu konsumieren.
Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Dem 37-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein E-Scooter wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren