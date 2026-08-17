Diez
Diez. E-Scooter-Fahrer alkoholisiert unterwegs
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am Sonntag, den 16. August, wurde ein 33-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Diez gegen 22:30 Uhr mit seinem E-Scooter in der Industriestraße kontrolliert.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten der Polizeiinspektion Diez fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand.
Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille.
Ihm wurde im Krankenhaus ein Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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