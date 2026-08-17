Diez. E-Scooter-Fahrer alkoholisiert unterwegs

Am Sonntag, den 16. August, wurde ein 33-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Diez gegen 22:30 Uhr mit seinem E-Scooter in der Industriestraße kontrolliert.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten der Polizeiinspektion Diez fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille.

Ihm wurde im Krankenhaus ein Blutprobe entnommen.



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