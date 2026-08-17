Bei der Kontrolle stellten die Beamten der Polizeiinspektion Diez fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand.
Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille.
Ihm wurde im Krankenhaus ein Blutprobe entnommen.
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Diez. E-Scooter-Fahrer alkoholisiert unterwegs
Bei der Kontrolle stellten die Beamten der Polizeiinspektion Diez fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand.