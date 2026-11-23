In der Nacht von Freitag auf Samstag, 20.21. November, brachen Unbekannte einen Baustromverteilerkasten auf der Baustelle der Karl-Ibell-Schule in der Dielstraße auf und schalteten die darin befindlichen Sicherungen aus.

Diez (ots) -



In der Nacht von Freitag auf Samstag, 20./21. November, brachen Unbekannte einen Baustromverteilerkasten auf der Baustelle der Karl-Ibell-Schule in der Dielstraße auf und schalteten die darin befindlichen Sicherungen aus. Im Anschluss wurde ein etwa 38 Meter langes Starkstromkabel durchtrennt und entwendet.

Die Polizeiinspektion Diez bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 06432-6010.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell