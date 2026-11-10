Diez
Diez. Diebstahl von Modeschmuck
Symbolbild

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dpa

In der Nacht von Sonntag auf Montag (08.

/09. November)wurde das Schaufenster eines Geschäfts für Gold- und Antiquitätenankauf in der Wilhelmstraße durch Unbekannte eingeschlagen und diverser Modeschmuck aus der Auslage entwendet.
Die Polizeiinspektion Diez bitte Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich telefonisch unter Tel. 06432-6010 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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