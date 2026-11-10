Diez. Diebstahl von Modeschmuck

/09. November)wurde das Schaufenster eines Geschäfts für Gold- und Antiquitätenankauf in der Wilhelmstraße durch Unbekannte eingeschlagen und diverser Modeschmuck aus der Auslage entwendet.

Die Polizeiinspektion Diez bitte Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich telefonisch unter Tel. 06432-6010 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010





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