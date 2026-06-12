Diez - Diebstahl eines Kupferkessels mit anschließender Täterfeststellung

Dieser stand in einer Einfahrt in der Wilhelmstraße und wurde dort als Pflanzenbottich genutzt; der Materialwert wird auf ca. 300EUR geschätzt.

Kurze Zeit später wurde durch eine Polizeistreife der PI Diez eine Verkehrskontrolle in der August-Horch-Straße mit einem PKW, besetzt mit zwei Personen, durchgeführt. Hierbei konnte besagtes Stehlgut im Fahrzeug festgestellt werden.

Beide Personen waren bereits einschlägig in Erscheinung getreten; nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden weitere polizeiliche Maßnahmen veranlasst.



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Telefon: 06432 / 6010

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Künzler, Polizeihauptkommissar



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