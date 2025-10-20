Diez. Betrunken am Steuer

In der Nacht von Freitag, den 17. Oktober, auf Samstag wurde ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Wetteraukreis gegen 01:30 Uhr in der Limburger Straße durch Beamte der Polizeiinspektion Diez kontrolliert.

Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann zuvor auf dem Oktoberfest in Limburg wohl etwas zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille.

Die Folgen waren eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheins.



