Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann zuvor auf dem Oktoberfest in Limburg wohl etwas zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille.
Die Folgen waren eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheins.
Diez. Betrunken am Steuer
