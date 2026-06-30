Diez, Baggersee, unerlaubtes fotografieren weiblicher Badegäste, Beleidigung eines Badegastes ***Zeugen gesucht***

Am Sonntag, 28.06.2026, gegen 18:30 Uhr, fotografierte eine bisher unbekannte männliche Person mehrere Frauen, ohne dass diese das Geschehen bemerkten.

Als der Täter auf dieses Fehlverhalten angesprochen wurde, bezeichnete er den Zeugen als Nazi und zeigte mit seinem rechten Arm den Hitler Gruß. Der Beschuldigte wird nachfolgend beschrieben: ca. 40 bis 50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, korpulent, Glatze mit kurzen Haarstoppeln an den Kopfaußenseiten, schwarze Badehose und blaues T-Shirt, er sprach mit osteuropäischem Akzent.



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