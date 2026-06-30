Als der Täter auf dieses Fehlverhalten angesprochen wurde, bezeichnete er den Zeugen als Nazi und zeigte mit seinem rechten Arm den Hitler Gruß. Der Beschuldigte wird nachfolgend beschrieben: ca. 40 bis 50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, korpulent, Glatze mit kurzen Haarstoppeln an den Kopfaußenseiten, schwarze Badehose und blaues T-Shirt, er sprach mit osteuropäischem Akzent.
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Diez, Baggersee, unerlaubtes fotografieren weiblicher Badegäste, Beleidigung eines Badegastes ***Zeugen gesucht***
Als der Täter auf dieses Fehlverhalten angesprochen wurde, bezeichnete er den Zeugen als Nazi und zeigte mit seinem rechten Arm den Hitler Gruß. Der Beschuldigte wird nachfolgend beschrieben: ca. 40 bis 50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, korpulent, Glatze mit kurzen Haarstoppeln an den Kopfaußenseiten, schwarze Badehose und blaues T-Shirt, er sprach mit osteuropäischem Akzent.