Diez. Alkoholisierter Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Im Einmündungsbereich zur Landesstraße 318 fuhr er, anstatt nach links oder rechts abzubiegen, gerade aus über die Fahrbahn und kollidierte auf der gegenüberliegenden Seite mit einem Geländer. Anschließend entfernte sich der Mann zügig mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Eine aufmerksame Zeugin konnte jedoch das Kennzeichen des Fahrzeugs erkennen und verständigte die Polizei. Eine Streife der Polizeiinspektion Diez war nur wenige Minuten später an der Halteranschrift, wo sowohl der unfallbeschädigte Pkw wie auch dessen Fahrer angetroffen wurden. Bei dem 64-Jährigen wurde eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen sowie sein Führerschein sichergestellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell