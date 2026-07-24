Diez - Abschlussmeldung - Brand eines Seecontainers - Übergreifen auf Wohnhaus



Aus bisher unbekannter Ursache geriet ein Seecontainer, welcher mittels Überdachung an einen Bungalow angebaut wurde, in Brand.

Dieser griff auf weitere Anbauten des Bungalows und schlussendlich auf das Dach über. Durch Kräfte der Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten verhindert und der Brand schlussendlich gelöscht werden. Der Bungalow ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar, an einem Nachbarhaus entstand durch die Hitzeentwicklung leichter Schaden. Es wurden keine Personen verletzt.

Der Gesamtschaden dürfte sich auf einen niedrigen 6-stelligen Wert belaufen.

Die Brandursache ist nun Gegenstand polizeilichen Ermittlungen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432 / 6010

pidiez(at)polizei.rlp.de

Künzler, Polizeihauptkommissar



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell