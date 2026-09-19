Diebstahl von Verkehrszeichen "Durchfahrtsverbot Motorrad"

Die Tat dürfte sich im Zeitraum vom 17.09.2026, 10:00 Uhr, - 19.09.2026, 15:00 Uhr, ereignet haben. Bei den entwendeten Gegenständen handelte es sich um Verkehrszeichen, welche das Durchfahrtverbot für Motorräder an Sams-, Sonn- und Feiertagen regeln. Näher wurden zwei große Verkehrszeichen/Warntafeln auf gelbem Grund und zwei kleinere Verkehrszeichenkombinationen - bestehend aus jeweils drei Verkehrszeichen - entwendet. Zudem wurde das Ortsschild der Gemeinde 65558 Burgschwalbach aus Fahrtrichtung Zollhaus kommend entwendet.

Durch die Straßenmeisterei wurden neue Verkehrszeichen aufgestellt, sodass das Durchfahrtverbot für Motorräder weiterhin ersichtlich geregelt ist. Weiterhin ergeht der Hinweis, dass das Durchfahrtsverbot bis einschließlich 31.10.2026 geltend ist.



Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der hiesigen Dienststelle in Diez zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010





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