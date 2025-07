Diebstahl von sieben Heizkörpern von einem Privatgrundstück in Mündersbach

Am Donnerstag, den 03.07.2025 wurden im Zeitraum von 07:00-21:00 Uhr sieben Heizkörper von einem Grundstück im Auenweg in Mündersbach entwendet.

Der Besitzer hatte die Heizkörper aufgrund von Renovierungsarbeiten auf die Wiese in der Verlängerung der Hofeinfahrt abgelegt. Bislang unbekannte Täter betraten das Grundstück und nahmen die sieben Heizkörper unerkannt an sich. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein mitgeführtes Tatfahrzeug oder Täterhinweise vor.



Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Tat machen können, sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Tel. 02662/9558-0 oder der E-Mail: PiHachenburg@polizei.rlp.de, zu melden.



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662/9558-0





