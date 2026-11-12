Sofern es noch zu weiteren Diebstählen in dem Zeitraum auf dem Friedhof kam, werden die Geschädigten gebeten, sich bei der Polizei Westerburg zu melden. Des Weiteren werden Zeugen gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei mitzuteilen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Westerburg
Telefon: 02663-9805-0
piwesterburg.wache@polizei.rlp.de
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Diebstahl von Metallgrabschmuck
Sofern es noch zu weiteren Diebstählen in dem Zeitraum auf dem Friedhof kam, werden die Geschädigten gebeten, sich bei der Polizei Westerburg zu melden. Des Weiteren werden Zeugen gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei mitzuteilen.