Diebstahl von Metallgrabschmuck

Im Zeitraum von Sonntag, 08.11.2026, bis Donnerstag, 12.11.2026, kam es auf dem Friedhof von Rotenhain an zwei Gräbern zum Diebstahl von Bronzelaternen.

Sofern es noch zu weiteren Diebstählen in dem Zeitraum auf dem Friedhof kam, werden die Geschädigten gebeten, sich bei der Polizei Westerburg zu melden. Des Weiteren werden Zeugen gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei mitzuteilen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-9805-0

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