Ein Tatzeitraum kann bislang nicht eingegrenzt werden.
Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs festgestellt haben, werden gebeten sich bei der
Polizei Westerburg zu melden. Des Weiteren werden die Geschädigten
der betroffenen Grabstätten um Kontaktaufnahme mit der Polizei
Westerburg ersucht.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Westerburg
Jahnstraße 5
56457 Westerburg
Tel.: 02663 9805-0
E-Mail: piwesterburg.wache@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Diebstahl von Grabschmuck
Ein Tatzeitraum kann bislang nicht eingegrenzt werden.