Westerburg
Diebstahl von Grabschmuck
Symbolbild

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dpa

Am Samstagnachmittag, dem 19.09.2026, wurde hiesiger Dienststelle bekannt, dass es auf dem Friedhof in Westerburg - Ortsteil Gershasen - zum Diebstahl von Grabschmuck gekommen ist.

Ein Tatzeitraum kann bislang nicht eingegrenzt werden.
Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs festgestellt haben, werden gebeten sich bei der
Polizei Westerburg zu melden. Des Weiteren werden die Geschädigten
der betroffenen Grabstätten um Kontaktaufnahme mit der Polizei
Westerburg ersucht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
Jahnstraße 5
56457 Westerburg
Tel.: 02663 9805-0
E-Mail: piwesterburg.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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