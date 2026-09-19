Am Samstagnachmittag, dem 19.09.2026, wurde hiesiger Dienststelle bekannt, dass es auf dem Friedhof in Westerburg - Ortsteil Gershasen - zum Diebstahl von Grabschmuck gekommen ist.

Ein Tatzeitraum kann bislang nicht eingegrenzt werden.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs festgestellt haben, werden gebeten sich bei der

Polizei Westerburg zu melden. Des Weiteren werden die Geschädigten

der betroffenen Grabstätten um Kontaktaufnahme mit der Polizei

Westerburg ersucht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg

Jahnstraße 5

56457 Westerburg

Tel.: 02663 9805-0

E-Mail: piwesterburg.wache@polizei.rlp.de





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