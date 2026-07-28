Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg zu melden. Des Weiteren werden die Geschädigten der betroffenen Grabstätten um Kontaktaufnahme mit der Polizei Westerburg ersucht.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Westerburg
Telefon: 02663-9805-0
piwesterburg.wache@polizei.rlp.de
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Diebstahl von Grabschmuck
Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg zu melden. Des Weiteren werden die Geschädigten der betroffenen Grabstätten um Kontaktaufnahme mit der Polizei Westerburg ersucht.