24 Bronzelaternen und eine Madonna Figur aus Bronze wurden gewaltsam von den Gräbern entfernt und mitgenommen. Fünf weitere Laternen wurden beim Versuch diese abzureißen beschädigt.
Die Polizei Montabaur bittet um Zeugenhinweise zum Vorfall, insbesondere bezüglich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge unter der 02602 92260.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Montabaur
PHK Kaiser
Telefon: 02602-9226-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Diebstahl von Grabschmuck
24 Bronzelaternen und eine Madonna Figur aus Bronze wurden gewaltsam von den Gräbern entfernt und mitgenommen. Fünf weitere Laternen wurden beim Versuch diese abzureißen beschädigt.