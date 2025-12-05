Diebstahl von Grabschmuck

Zwischen Mittwoch, den 03.12.2025 und Freitag, den 05.12.2025, wurden auf dem Friedhof Helferskirchen durch unbekannte Täter insgesamt 30 Gräber angegangen.

24 Bronzelaternen und eine Madonna Figur aus Bronze wurden gewaltsam von den Gräbern entfernt und mitgenommen. Fünf weitere Laternen wurden beim Versuch diese abzureißen beschädigt.



Die Polizei Montabaur bittet um Zeugenhinweise zum Vorfall, insbesondere bezüglich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge unter der 02602 92260.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur

PHK Kaiser

Telefon: 02602-9226-0





