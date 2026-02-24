Diebstahl von Grabschmuck auf Friedhof

Bei den Ermittlungen vor Ort wurde festgestellt, dass insgesamt 14 Grabstätten angegangen und von dort edelmetallhaltige Gedenkfiguren und Gegenstände entwendet wurden. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.
