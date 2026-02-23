Diebstahl von Grabschmuck auf Friedhof in Bad Marienberg

Bei den noch andauernden Ermittlungen wurde festgestellt, dass von insgesamt 20 Grabstätten edelmetallhaltige Gedenkfiguren und Gegenstände entwendet wurden. Die Polizei bittet Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen am Friedhof zwischen Bad Marienberg und dem Stadtteil Langenbach gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580

pihachenburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell