Mähren
Diebstahl von Grabschmuck auf dem Friedhof von Mähren ***Zeugen gesucht***
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

In der Nacht vom 24.06.2026 auf den 25.06.2026 wurden auf dem Friedhof von Mähren mehrere Grabschmuckutensilien durch bislang unbekannte Täter entwendet und teils beschädigt.

Bei den entwendeten Grabschmuckutensilien handelte es sich überwiegend um Messingleuchten. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Eine entsprechende Strafanzeige wurden durch hiesige Dienststelle aufgenommen.

Geschädigte Personen und Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch auf der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
Jahnstraße 5
56457 Westerburg
Tel.: 02663 9805-0
E-Mail: piwesterburg.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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