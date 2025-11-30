Diebstahl von Grabfiguren/Sachbeschädigung an Gräbern - Zeugenaufrauf!

Hübingen (ots) -



Durch bislang unbekannte Täter wurden im Zeitraum 26.11.-29.11.2025 auf dem Friedhof in Hübingen eine Vielzahl von Messing- und Bronzefiguren von dortigen Grabstätten entwendet. Des Weiteren kam es zu diversen Sachbeschädigungen an Grabsteinen.

Die genaue Anzahl der Beschädigungen / des Diebsguts kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei bittet daher weitere Geschädigte und Zeugen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen am und um den Friedhof herum gemacht haben, sich bei der Polizeidienststelle in Montabaur zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur,

S. Hahn, PK



Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell