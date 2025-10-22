Diebstahl von Elektrokleinstfahrzeug sog. "E-Scooter"

Durch unbekannte Täter wurde am 20.10.2025 zwischen 11:20 Uhr und 16:00 Uhr am Westbahnhof in Bad Ems ein Elektrokleinstfahrzeug samt Versicherungskennzeichen und Fahrradschloss entwendet.

Die Geschädigte hatte es dort an einem davorliegenden Fahrradständer mittels Fahrradschloss gesichert. Der Hersteller lautet "Segyway". Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen. (Tel.: 02603-9700)



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 02603-9700





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell