Die Geschädigte hatte es dort an einem davorliegenden Fahrradständer mittels Fahrradschloss gesichert. Der Hersteller lautet "Segyway". Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen. (Tel.: 02603-9700)
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Ems
Telefon: 02603-9700
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Diebstahl von Elektrokleinstfahrzeug sog. "E-Scooter"
