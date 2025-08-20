Das entwendete Elektrokleinstfahrzeug hat eine rote Aufschrift und rote Bremsleitung. Der Hersteller lautet "Xiaomi".
Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen (Tel.: 06771-93270).
Diebstahl von Elektrokleinstfahrzeug sog. "E-Scooter"
