Diebstahl von Elektrokleinstfahrzeug sog. "E-Scooter"

St. Goarshausen (ots) - Durch unbekannte Täter wurde am Nachmittag des 20.08.2025 das in der Einfahrt abgestellte Elektrokleinstfahrzeug samt Versicherungskennzeichen der Geschädigten entwendet.

Das entwendete Elektrokleinstfahrzeug hat eine rote Aufschrift und rote Bremsleitung. Der Hersteller lautet "Xiaomi".

Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen (Tel.: 06771-93270).



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell