Hierbei wurden erst sowohl ein Trennschleifer als auch eine Rüttelplatte von einer LKW-Pritsche entwendet und anschließend ein Kanister mit Benzingemisch von einer weiteren LKW-Pritsche entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich im höheren vierstelligen Bereich. Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden.
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Polizeiinspektion Hachenburg
Tel.: 02662-95580
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Diebstahl von Baumaschinen auf einer Baustelle in Atzelgift
Hierbei wurden erst sowohl ein Trennschleifer als auch eine Rüttelplatte von einer LKW-Pritsche entwendet und anschließend ein Kanister mit Benzingemisch von einer weiteren LKW-Pritsche entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich im höheren vierstelligen Bereich. Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden.