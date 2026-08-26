Atzelgift
Diebstahl von Baumaschinen auf einer Baustelle in Atzelgift
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Zwischen dem 25.08.2026 gegen 17:30 Uhr und dem 26.08.2026 gegen 07 Uhr, kam es in der Naubergstraße in Atzelgift auf einem dortigen Baustellengelände zu einem Diebstahl von Baumaschinen.

Hierbei wurden erst sowohl ein Trennschleifer als auch eine Rüttelplatte von einer LKW-Pritsche entwendet und anschließend ein Kanister mit Benzingemisch von einer weiteren LKW-Pritsche entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich im höheren vierstelligen Bereich. Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Tel.: 02662-95580


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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