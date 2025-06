Diebstahl/ Vandalismus Friedhof Mittelhattert

Der Tatzeitraum liegt vor dem 18.06.2025. Zeugen, die eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Hachenburg (Tel.: 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662 95580





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell