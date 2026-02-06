Hachenburg
Diebstahl mehrerer iPhones-Polizei bittet um Zeugenhinweise
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Am Donnerstag, den 05.02.2026, kam es in einem Telekom-Geschäft in der Graf-Heinrich-Straße in Hachenburg zu einem Diebstahl mehrerer iPhones.

Lesezeit 1 Minute


Nach bisherigen Erkenntnissen betraten um 13:40 Uhr zwei bislang unbekannte junge Männer das Geschäft und entwendeten vier auf einem Ausstellungstisch ausgelegte Geräte. Der entstandene Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Beide Tatverdächtigen werden als junge Männer mit dunklen Haaren beschrieben. Einer der Täter trug eine Kappe. Beide waren mit dunklen Jacken sowie weißen Turnschuhen bekleidet.
Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Bahnhofstraße.

Wer Hinweise zu den Tätern oder zu möglichen genutzten Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Tel. 02662-95580 oder der E-Mail pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662-95580


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren