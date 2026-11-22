Im Tatzeitraum vom 20.11.2026, ca. 15:30 Uhr, bis zum 21.11.2026, ca. 10:30 Uhr, entfernten unbekannte Täter ein Vorhängeschloss an einem Baustromverteilerkasten in der Dielstraße in Diez.



Anschließend hebelten die Täter die Tür von dem Verteilerkasten auf und schalteten dort den Strom am angebrachten Starkstromkabel ab. Im Anschluss wurden noch ca. 38 Meter Starkstromkabel mit unbekanntem Werkzeug abgeschnitten und entwendet.



Zeugen, die im Tatzeitraum oder vorher verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez unter Tel. 06432-6010 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010





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