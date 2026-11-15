Görgeshausen
Diebstahl eines PKW-Rades - Zeugen gesucht
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

In der Nacht vom 13.11.2026 auf den 14.11.2026, kam es auf dem LIDL-Parkplatz in Görgeshausen zur Entwendung eines PKW-Rades.

Das Rad wurde von dem dort geparkten PKW VW abmontiert. Im weiteren Verlauf konnte ermittelt werden, dass in der Diezer Straße ebenfalls zwei PKW angegangen wurden. Auch hier wurde jeweils ein Rad abmontiert. Diese beiden Räder konnten jedoch in unmittelbarer Tatortnähe aufgefunden werden, da sie zum Aufbocken der PKW verwendet wurden.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur unter der unten angegebenen Telefonnummer in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
PK'in Schüchen

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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