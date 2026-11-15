Diebstahl eines PKW-Rades - Zeugen gesucht

Das Rad wurde von dem dort geparkten PKW VW abmontiert. Im weiteren Verlauf konnte ermittelt werden, dass in der Diezer Straße ebenfalls zwei PKW angegangen wurden. Auch hier wurde jeweils ein Rad abmontiert. Diese beiden Räder konnten jedoch in unmittelbarer Tatortnähe aufgefunden werden, da sie zum Aufbocken der PKW verwendet wurden.



Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur unter der unten angegebenen Telefonnummer in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur

PK'in Schüchen



Telefon: 02602-9226-0





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