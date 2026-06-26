Das Verkehrszeichen war an der K96 am Ortsausgang in Richtung Guckheim aufgestellt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Westerburg zu melden.
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Diebstahl einer Ortstafel
Das Verkehrszeichen war an der K96 am Ortsausgang in Richtung Guckheim aufgestellt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Westerburg zu melden.