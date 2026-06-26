Salz
Diebstahl einer Ortstafel
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Im Zeitraum vom Freitag, 12.06.2026, bis Montag, 15.06.2026, wurde durch einen unbekannten Täter eine Ortstafel der Gemeinde Salz entwendet.

Das Verkehrszeichen war an der K96 am Ortsausgang in Richtung Guckheim aufgestellt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Westerburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-9805-0
E-Mail: piwesterburg.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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