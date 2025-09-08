Unbekannte Täterschaft stieg in das Geschäft ein und entwendete die Kasse. Der Schaden dürfte im hohen dreistelligen Bereich liegen.
Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
PI Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Diebstahl aus Kebap-Haus
