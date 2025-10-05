Diebstahl aus Firmenfahrzeug

In der Zeit vom 01.10.2025, 18:00 Uhr bis zum 02.10.2025, 10:00 Uhr drangen unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise in einen Firmentransporter in der Marktstraße in Bad Marienberg ein.

Aus dem Fahrzeug wurden mehrere Elektrowerkzeuge mit Zubehör entwendet.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/9558-0 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de, zu melden.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662-9558-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell