Die Tat ereignete sich in der Eisbachstraße von Nentershausen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 zu melden.
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Diebstahl aus Carport von Kettensäge und Pedelec
Die Tat ereignete sich in der Eisbachstraße von Nentershausen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 zu melden.