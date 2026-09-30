Diebstähle von Friedhöfen

Westerburg + Meudt (ots) - Im Monat September ist es zu Diebstählen von Metallgegenständen von Friedhöfen gekommen.

Es waren ein Friedhof im Stadtgebiet von Westerburg und der Friedhof in der Gemeinde Meudt betroffen. Die Ermittlungen dauern an. Sollten den Leserinnen und Lesern besondere Feststellungen aufgefallen sein, bittet die Polizeiinspektion Westerburg um diese Information per E-Mail (piwesterburg@polizei.rlp.de) oder Telefon (02663/98050).



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