Diebstähle aus mehreren Kraftfahrzeugen

Langenbach b. Bad Marienberg (ots) –



Über die Weihnachtsfeiertage, genauer in den Nächten vom 24.12. bis zum 26.12., kam es in den Straßen Martin-Niemöller-Straße, An der Schmiede und Im Wiesengrund in Langenbach bei Bad Marienberg zu bislang 3 festgestellten Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Es wurden jeweils Portemonnaies und Bargeld aus den Fahrzeugen entwendet. In einem Fall wurde mit einer erlangten Geldkarte versucht, an einem Geldautomaten Bargeld abzuheben.



Die Polizei rät, Wertgegenstände grundsätzlich nicht im Kfz aufzubewahren:



– Stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht nur zum Schutz vor Diebstahl auf

gut beleuchteten und belebten Parkplätzen ab.

– Schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab. Achten Sie bei

einem Funkschlüssel darauf, ob es tatsächlich verschlossen ist.

– Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar liegen. Auch

Verstecken ist nicht zu empfehlen, weil die Diebe jedes Versteck

kennen. Hinzu kommt, dass diese Gegenstände vom

Versicherungsschutz ausgeschlossen sind.

– Ausweise, Fahrzeugpapiere und andere Dokumente sollten niemals

im Auto aufbewahrt werden. Nehmen Sie diese stets an sich, wenn

Sie das Auto verlassen.

– Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf – auch wenn es

sich bei Ausflügen besonders anbietet. Nehmen Sie bei einer

Übernachtung im Hotel sämtliche Gepäckstücke aus dem Kofferraum.



Wer hat in dem fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/9558-0 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de, zu melden.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662-9558-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell