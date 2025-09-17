Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

Es bestehen Hinweise auf eine bislang unbekannte Person, die frühmorgens zu Fuß in dem Ort unterwegs war und an mehreren Fahrzeugen versuchte die Türen zu öffnen.



Ihre Polizei in Hachenburg rät:



Um sich und Ihre Wertsachen bestmöglich vor Diebstahl zu schützen und Gelegenheiten für Diebe zu minimieren, beachten Sie folgende wichtige Tipps:



- Keine Wertsachen im Fahrzeug zurücklassen: Verzichten Sie

grundsätzlich darauf, persönliche Gegenstände oder Dokumente im

Fahrzeug aufzubewahren - selbst, wenn diese nicht sichtbar sind.

Erfahrene Täter kennen nahezu alle Versteckmöglichkeiten.

- Fahrzeug vollständig verschließen: Vergewissern Sie sich beim

Verlassen des Fahrzeugs, dass alle Türen, Fenster, das

Schiebedach sowie der Kofferraum und Tankdeckel verschlossen

sind. Ziehen Sie stets den Zündschlüssel ab - auch bei kurzer

Abwesenheit.

- Funkschlüssel absichern: Achten Sie auf mögliche Störungen durch

sogenannte Funkblocker. Diese können das Signal des Schlüssels

unterbrechen und so ein unbemerktes Offenlassen des Fahrzeugs

ermöglichen.

- Sicheren Abstellort wählen: Nutzen Sie - sofern verfügbar - eine

abschließbare Garage. Ist dies nicht möglich, stellen Sie Ihr

Auto möglichst an belebten, gut beleuchteten Orten ab. Achten

Sie dabei auch auf Ihr Umfeld.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/9558-0 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de, zu melden.



