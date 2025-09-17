Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

Es bestehen Hinweise auf eine bislang unbekannte Person, die frühmorgens zu Fuß in dem Ort unterwegs war und an mehreren Fahrzeugen versuchte die Türen zu öffnen.
Ihre Polizei in Hachenburg rät:
Um sich und Ihre Wertsachen bestmöglich vor Diebstahl zu schützen und Gelegenheiten für Diebe zu minimieren, beachten Sie folgende wichtige Tipps:
- Keine Wertsachen im Fahrzeug zurücklassen: Verzichten Sie
grundsätzlich darauf, persönliche Gegenstände oder Dokumente im
Fahrzeug aufzubewahren - selbst, wenn diese nicht sichtbar sind.
Erfahrene Täter kennen nahezu alle Versteckmöglichkeiten.
- Fahrzeug vollständig verschließen: Vergewissern Sie sich beim
Verlassen des Fahrzeugs, dass alle Türen, Fenster, das
Schiebedach sowie der Kofferraum und Tankdeckel verschlossen
sind. Ziehen Sie stets den Zündschlüssel ab - auch bei kurzer
Abwesenheit.
- Funkschlüssel absichern: Achten Sie auf mögliche Störungen durch
sogenannte Funkblocker. Diese können das Signal des Schlüssels
unterbrechen und so ein unbemerktes Offenlassen des Fahrzeugs
ermöglichen.
- Sicheren Abstellort wählen: Nutzen Sie - sofern verfügbar - eine
abschließbare Garage. Ist dies nicht möglich, stellen Sie Ihr
Auto möglichst an belebten, gut beleuchteten Orten ab. Achten
Sie dabei auch auf Ihr Umfeld.
Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/9558-0 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de, zu melden.
