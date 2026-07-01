Enspel/Kaden
Diebstähle auf Friedhöfen in Enspel und Kaden.
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Enspel/Kaden. Am Freitag, den 26.06.2026, in der Zeit von 19.00 bis 19.30 Uhr hat man auf dem Friedhof in Enspel zwei Kreuze von Gräbern entwendet.

Von Freitag, den 26.06.2026 auf Samstag, den 27.06.2026 sind auf dem gemeinsamen Friedhof von Kaden und Härtlingen an zahlreichen Gräbern Grablichter, Vasen und Kreuze entwendet worden oder man hat dies versucht. Die Polizei Westerburg bittet um Hinweise zu den Vorfällen, insbesondere zu verdächtigen Beobachtungen.

Polizei Westerburg, Tel.: 02663/9805-0

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-9805-0


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