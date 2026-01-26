Dernbach - Brand eines Carports

Dernbach (ots) -



Am Montag, dem 26.01.2026, kam es gegen 09:23 Uhr in der Dr.-Domarus-Straße in Dernbach aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Vollbrand eines Carports. Der Brandort wurde durch die Feuerwehr und die Polizei Montabaur gesichert.



Das Carport, sowie ein darunter befindlicher Wohnwagen brannten gänzlich aus. Auch die Fassade des angrenzenden Wohnhauses wurde durch den Brand beschädigt.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.



Die Schadenshöhe wird auf ca. 180.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern noch an.



