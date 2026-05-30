Dausenau
Dausenau – Verkehrsunfallflucht ***Zeugen gesucht***
Symbolbild

Symbolbild

dpa

In der Nacht vom 26.05.2026 auf den 27.05.2026 kam es auf der B260 am Kreisverkehr bei Dausenau, von Bad Ems kommend in Fahrtrichtung Nassau, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Lesezeit 1 Minute

Hier beschädigte der bis dato unbekannte Fahrzeugführer, mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, das in der Ausfahrt Rtg. Nassau befindliche Verkehrszeichen/Straßenschild. Die vor Ort aufgefundenen Fahrzeugteile weisen auf einen in der Front stark beschädigten Audi A3 / S3 (Baujahr 2020-2025) in der Farbe Gelb hin.

Es werden Zeugen des Verkehrsunfalls sowie Zeugen, welche einen solchen PKW festgestellt haben, gesucht.

Entsprechende Hinweise zu der Tat werden erbeten und sind an die Polizeiinspektion Bad Ems, Telefon: 02603 9700 oder E-Mail: pibad ems@Polizei.rlp.de, zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Ems

Telefon: 02603 – 9700

POK Görg


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren