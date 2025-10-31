Crime Night in Montabaur: Werde Ermittler/-in für einen Abend! - Dem Verbrechen auf der Spur - live, interaktiv, echt Polizei

Was dich erwartet:
An mehreren Action-Stationen schlüpfst du in die Rolle einer Kommissarin oder eines Kommissars und erlebst, wie echte Ermittlungsarbeit läuft. Du kannst
- Spuren sichern und nachvollziehen, wie daraus Beweise werden, -
Zeugenbefragungen durchführen und die richtigen Fragen stellen, -
Fälle lösen - von A bis Z, gemeinsam mit Profis.
Dazu gibt's fesselnde Einblicke in den Alltag der Kriminalpolizei. Du triffst erfahrene Kolleginnen und Kollegen aus Montabaur, bekommst einen Blick hinter die Kulissen - und erfährst aus erster Hand, wie Teamwork, Technik und Taktik zusammenkommen.
Dein Weg zur Polizei - alle Antworten an einem Ort
Du willst wissen, wie die Ausbildung läuft, welche Einstiegsmöglichkeiten es gibt oder was dich im Studium/Job erwartet? Vor Ort kannst du alle deine Fragen rund um den Polizeiberuf stellen - verständlich, ehrlich, auf Augenhöhe.
Wer kann mitmachen?
Wenn Du 15-25 Jahre alt bist und Lust hast, echte Polizeiarbeit auszuprobieren, ist das Dein Abend. Jetzt anmelden - Plätze sind begrenzt! Schnell sein lohnt sich.
Sende einfach Name, Adresse, Geburtsdatum und Telefonnummer an:
kimontabaur.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de
Wir freuen uns auf dich - see you at Crime Night!
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Frau Gerz
Telefon: 02602-9226-312
