Von Dienstag auf Mittwoch, 17.18. November, drangen Unbekannte zwischen 21 Uhr und 12 Uhr in eine außerorts in Verlängerung der Hauptstraße gelegene Maschinenhalle ein und entwendeten dort aus mehreren Landmaschinen fast 200 Liter Diesel, mehrere Kanister sowie einen Schlagschrauber.

Cramberg (ots) -



Von Dienstag auf Mittwoch, 17./18. November, drangen Unbekannte zwischen 21 Uhr und 12 Uhr in eine außerorts in Verlängerung der Hauptstraße gelegene Maschinenhalle ein und entwendeten dort aus mehreren Landmaschinen fast 200 Liter Diesel, mehrere Kanister sowie einen Schlagschrauber.

Zeugen, die im Tatzeitraum oder vorher verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez unter Tel. 06432-6010 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010





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